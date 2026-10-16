Panamá y el mundo: las 5 noticias que marcan este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, la actualidad informativa de Panamá y el mundo está marcada por acontecimientos que generan atención en los ámbitos nacional e internacional, cuando se cumplen ocho días del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó la cancelación de las tradicionales dianas en la Presidencia, previstas para la madrugada del 3 de noviembre. La realización de los desfiles patrios, en tanto, será evaluada durante el próximo Consejo de Gabinete.

-El exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, permanece hospitalizado en la Ciudad de la Salud tras presentar malestar durante una cita médica en Cardiología. Lau Cortés mantiene arresto domiciliario mientras enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

-En Macaracas, provincia de Los Santos, familiares y amigos despiden a Elena Barría, de 68 años, señalada como la primera víctima del terremoto del pasado 9 de octubre. Su fallecimiento enluta a una comunidad que aún enfrenta las consecuencias de la tragedia.

-El presidente Mulino anunció que Panamá respaldará la candidatura del argentino Rafael Mariano Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, cargo cuyo relevo está previsto para enero de 2027, cuando concluya el mandato de António Guterres.

-Puerto Rico vuelve a poner sobre la mesa su aspiración de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. La gobernadora Jenniffer González firmó una resolución dirigida al presidente Donald Trump y al Congreso estadounidense para solicitar formalmente la admisión de la isla como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.