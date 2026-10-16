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Panamá y el mundo: las 5 noticias que marcan este viernes 16 de octubre

Panamá sigue atento al sismo mientras el mundo registra nuevos acontecimientos.
Panamá sigue atento al sismo mientras el mundo registra nuevos acontecimientos. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2026 18:00
Panamá sigue atento a las consecuencias del terremoto, mientras surgen nuevas decisiones sobre las celebraciones patrias y se conocen importantes noticias nacionales e internacionales.

Este viernes 16 de octubre, la actualidad informativa de Panamá y el mundo está marcada por acontecimientos que generan atención en los ámbitos nacional e internacional, cuando se cumplen ocho días del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó la cancelación de las tradicionales dianas en la Presidencia, previstas para la madrugada del 3 de noviembre. La realización de los desfiles patrios, en tanto, será evaluada durante el próximo Consejo de Gabinete.

-El exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, permanece hospitalizado en la Ciudad de la Salud tras presentar malestar durante una cita médica en Cardiología. Lau Cortés mantiene arresto domiciliario mientras enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

-En Macaracas, provincia de Los Santos, familiares y amigos despiden a Elena Barría, de 68 años, señalada como la primera víctima del terremoto del pasado 9 de octubre. Su fallecimiento enluta a una comunidad que aún enfrenta las consecuencias de la tragedia.

-El presidente Mulino anunció que Panamá respaldará la candidatura del argentino Rafael Mariano Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, cargo cuyo relevo está previsto para enero de 2027, cuando concluya el mandato de António Guterres.

-Puerto Rico vuelve a poner sobre la mesa su aspiración de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. La gobernadora Jenniffer González firmó una resolución dirigida al presidente Donald Trump y al Congreso estadounidense para solicitar formalmente la admisión de la isla como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.

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Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

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Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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