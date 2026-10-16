Desplome de caserón en Colón revive alerta por estructuras viejas

La fachada de ladrillos del caserón N° 7019 , ubicado en la intersección de la calle 5ta y la avenida Central, contiguo al Paseo del Centenario en la ciudad de Colón , se desplomó la tarde de este viernes. Aunque el incidente no dejó heridos, el hecho reabrió el debate sobre el abandono estatal y las fallas en el censo de inmuebles condenados en la provincia.

Contradicción sobre la habitabilidad y reclamos ciudadanos

Luego del evento, Javier Blas, coordinador de Desarrollo Social del Miviot en Colón, sostuvo que las verificaciones preliminares indicaban que la propiedad no se encontraba habitada al momento del colapso y sugirió que los antiguos inquilinos habían desalojado el sitio progresivamente.

Sin embargo, residentes afectadas desmintieron la versión oficial y expusieron la falta de respuesta institucional. En declaraciones al periodista Johar Ferrara, Elba Rieta, una de las perjudicadas, detalló que los ocupantes mantenían un proceso de reubicación pendiente con el Miviot desde hacía seis años.

Rieta explicó que, tras una evaluación del Sinaproc y del propio ministerio, las autoridades instruyeron a las familias a alojarse temporalmente con allegados mientras se gestionaba una solución habitacional permanente. No obstante, la afectada afirmó que durante seis años el Miviot justificó la falta de traslado alegando que el edificio “no aparecía registrado en los planos”. Con el desplome de la fachada, Rieta perdió el negocio de autolavado que operaba en la planta baja y del cual dependía el sustento diario de su familia.

En la planta baja y áreas contiguas al Paseo del Centenario también operaban pequeños negocios locales, como salones de belleza, una refresquería, una fonda y talleres de confección de maquetas.