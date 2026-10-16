Desplome de caserón en Colón revive alerta por estructuras viejas

La fachada de ladrillos del caserón N° 7019, ubicado en la intersección de la calle 5ta y la avenida Central, contiguo al Paseo del Centenario en la ciudad de Colón, se desplomó la tarde de este viernes. Aunque el incidente no dejó heridos, el hecho reabrió el debate sobre el abandono estatal y las fallas en el censo de inmuebles condenados en la provincia.
Tras el desprendimiento de la mampostería, acudieron al lugar unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para acordonar el área y evaluar la estabilidad de las paredes restantes.
Luego del evento, Javier Blas, coordinador de Desarrollo Social del Miviot en Colón, sostuvo que las verificaciones preliminares indicaban que la propiedad no se encontraba habitada al momento del colapso y sugirió que los antiguos inquilinos habían desalojado el sitio progresivamente.
Sin embargo, residentes afectadas desmintieron la versión oficial y expusieron la falta de respuesta institucional. En declaraciones al periodista Johar Ferrara, Elba Rieta, una de las perjudicadas, detalló que los ocupantes mantenían un proceso de reubicación pendiente con el Miviot desde hacía seis años.
Rieta explicó que, tras una evaluación del Sinaproc y del propio ministerio, las autoridades instruyeron a las familias a alojarse temporalmente con allegados mientras se gestionaba una solución habitacional permanente. No obstante, la afectada afirmó que durante seis años el Miviot justificó la falta de traslado alegando que el edificio “no aparecía registrado en los planos”. Con el desplome de la fachada, Rieta perdió el negocio de autolavado que operaba en la planta baja y del cual dependía el sustento diario de su familia.
En la planta baja y áreas contiguas al Paseo del Centenario también operaban pequeños negocios locales, como salones de belleza, una refresquería, una fonda y talleres de confección de maquetas.
El colapso del caserón N° 7019 es el resultado de más de dos décadas de vulnerabilidad estructural. El 30 de marzo de 2014, un incendio consumió el inmueble por completo, lo que dejó a múltiples familias damnificadas y causó daños colaterales a las fincas vecinas 7037 y 7039. Ya en 2003, la planta alta de la propiedad había sufrido otro incendio de consideración. Registros fotográficos de 2022 documentaban la pérdida parcial del cielo raso de madera.
Pese a sus condicionantes de riesgo, el inmueble funcionó en el pasado como respuesta habitacional de emergencia. A principios de la década de 2000, la estructura sirvió como albergue temporal para reubicar a 12 familias sobrevivientes del incendio que destruyó la antigua residencia de la prócer colonense Aminta Meléndez.
Las autoridades mantienen la zona bajo evaluación técnica para determinar si ejecutarán la demolición total del inmueble o la estabilización del perímetro.
El caserón N° 7019, ubicado en calle 5ta y avenida Central de Colón, sufrió el desplome parcial de su fachada el 16 de octubre debido al desgaste acumulado por dos incendios de gran magnitud en 2003 y 2014. Aunque el Miviot indicó preliminarmente que el edificio estaba deshabitado, los residentes denunciaron que llevaban seis años esperando un traslado oficial prometido tras las evaluaciones del Sinaproc, el cual no se concretó porque la institución alegó que el inmueble no figuraba en sus planos de registro.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...