El Decreto Ejecutivo No. 46 del 23 de junio de 2009, por el cual se reglamenta el Título II de Protección al Consumidor de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, en el capítulo VII, de los contratos, en el artículo 43, señala que: “Los contratos deberán expresar el monto total del precio de venta por pagar y su forma de pago. Los contratos podrán detallar condiciones y/o factores que puedan motivar la revisión e incremento del precio de venta, estableciendo valores de referencia, fórmulas específicas a emplear y el tope de tal incremento”.

La Resolución No. 028-20 del 25 de junio de 2020, establece los parámetros y procedimientos técnicos que aplica la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), para verificar los ajustes en el precio de venta de construcciones residenciales nuevas, adoptando el uso de medios electrónicos para este procedimiento administrativo.

Durante el periodo de enero 2019 a abril 2024, se han atendido un total de 221 solicitudes de consumidores, sobre la validación de aumento de materiales de construcción, y 87 solicitudes de validación por otros aumentos, tales como mano de obra y financiamiento. En total, 308 expedientes de compradores que han solicitado verificación de incrementos de precios en viviendas nuevas.

Las validaciones han sido por una cuantía total de $1,718,185.41 en incrementos de costos notificados por agentes económicos, de los cuales, se han validado el 47%, equivalente a $811,731.63, dando como resultado, un ahorro para los consumidores de $906,453.78. Los proyectos de vivienda que no se validaron fueron porque no entregaron información suficiente para el análisis, las promotoras no cumplen con la norma, no justifican o no sustentan debidamente los incrementos.

En el año 2020, debido a la implementación de medidas sanitarias por el covid-19, hubo una disminución significativa en cuanto a la presentación por parte de consumidores y agentes económicos de solicitudes de validaciones de costos de viviendas nuevas en la Acodeco, sin embargo, todas las consultas realizadas fueron atendidas, por el personal de la Unidad de Análisis de Aumento de Costos (UAAC), ya sea vía web o por Zoom.

A la fecha, la UAAC se encuentra brindando atención, ya sea presencial en las oficinas de esta institución, o vía web en la página www.acodeco.gob.pa en donde encontrará el formulario en línea para solicitar validación, en dicho formulario, el consumidor debe colocar sus datos personales, nombre completo, cédula de identidad personal, domicilio o dirección, teléfono, correo electrónico y motivos del reclamo. Adicional, debe adjuntar de manera legible los siguientes documentos: copia del contrato de compra venta inicial y adendas, copia de la cédula de identidad personal del consumidor, copia de nota de incremento por parte del agente económico. Una vez recibido el formulario de solicitud, se da trámite y se le comunica al consumidor el número de expediente asignado, a medida que vaya pasando el tiempo el consumidor le puede dar seguimiento a su trámite, así como también, se le notificarán los resultados de la verificación al término del proceso.

El consumidor debe tener presente que, al recibir la comunicación de incremento de precios por parte del agente económico, deberá presentar ante la Acodeco, en un término no mayor a cinco años, después de la notificación del aumento de precio por materiales de construcción, la solicitud para que estos incrementos puedan ser verificados por parte de la entidad.