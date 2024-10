¿Sacrificio de qué?

Sí, estamos hartos. De los discursos de barricada y los términos rimbombantes. Que si la seguridad económica esto, que si la institucionalidad lo otro, que la macroeconomía aquello, asegurar la inversión, etc. Pero ¿quién asegura al panameño contra los maleantes de abajo y de arriba? Al pueblo que por manso y a veces menso le roban de ambos lados. Porque el sistema penal acusatorio, en la práctica, se vuelve más acusatorio que penal. Y por arriba la bendita institucionalidad hace de nuestra justicia una papa caliente entre los tres poderes del Estado. Dicho sea de paso, todos igual de insuficientes. Disolviéndose en dimes y diretes, entre escándalo y escándalo, sin que nadie caiga realmente preso. Salvo el hijo de la cocinera, como siempre.

Y ahora tienen el descaro de pedirnos un “sacrificio” por la Caja de Seguro Social... Como si a diario no nos sacrificaran con el “qué hay pa’mí”, sustentando la impunidad con tremendo descaro, la explotación laboral, los monopolios y oligopolios. ¿Por qué no tienen el carácter de sacrificar a los que se robaron el dinero, y a sus bienes mal habidos? ¿A los empresarios morosos? ¿Por qué no sacrifican parte de sus excesivos salarios? ¿Dónde están los responsables? ¿Quién ha pagado? ¿Qué garantías legales existen (certeza del castigo) para que no vuelvan a robarse la plata? Digo, como siempre, sacrificar a los animales indefensos, a los corderos y a los tontos. Mientras, los corruptos siguen abusando, violando la Constitución, saqueando al país. Y pasan políticos haciendo papel barato de bravucones. Cuando en realidad son meros serviles del poder económico y las IFIS.

Estamos hartos de los megaproyectos hechos para mantener los sobrecostos y la vagabundería. Como siempre, entrar limpios y salir millonarios. Megaproyectos para qué, si ni siquiera son capaces de dirigir el tránsito de forma eficiente, llevar agua a todas las casas o recoger la basura. Son rotundos incapaces hablando en términos “educados”. Pero, la educación se les va por un caño cuando “desaparecen” las vigas y el dinero de la mina. Bien expertos que son, dando discursos falaces, haciendo más circo, robando cámara, prestidigitando la cosa pública. Y el pueblo nuestro, paisanos míos que sólo quieren quejarse, no resolver... Porque resolver implica incomodidad, ir a marchas, protestar, dar la cara. Estamos hartos de que nada cambie en Panamá, de que la gente no entienda o no quiera entender que nos están explotando. ¿Y aún así debemos sacrificarnos? ¿Sacrificarnos a quién? ¿A quiénes? O, ¿a qué?