Transformar sin excluir: el BHN y la vivienda como derecho humano

Comparto unas breves líneas, no solo en mi condición de defensor del Pueblo, sino también por mi amplia experiencia en la banca Panameña y en Fusiones y Adquisiciones (m&A) ya que en los últimos días se ha anunciado la transformación del Banco Hipotecario Nacional (BHN) hacia una figura institucional distinta, vinculada a la Caja de Ahorros.

Si bien toda reforma puede ser positiva cuando mejora la eficiencia y moderniza la gestión pública, no se debe sacrificar el rol social que ha caracterizado al BHN durante décadas.

El BHN no responde al análisis financiero típico. En muchos casos, los créditos otorgados no derivan de una hipoteca tradicional o de una venta a plazo en función de capacidad de pago, sino de una necesidad social atendida mediante el financiamiento de una vivienda asignada por el Miviot. Los clientes del BHN no siempre tienen ingresos estables, historial bancario o garantías tradicionales. De hecho, es probable que muchos de ellos no sean, ni lleguen a ser, sujetos de crédito bancario en el sentido estricto. El BHN llena ese vacío del sistema. La operatividad del BHN combina las funciones de cobrador, arrendador, acreedor y promotor estatal.