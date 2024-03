Una mirada desde el exterior

Esta semana, 4 al 8 de marzo, he sido invitado por el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Unachi, Magister Rodrigo Serrano, para observar, desde mi óptica externa, un interesante seminario de actualización formativa, que brinda este decanato, en conjunto con FCS Studio Radio-TV, para fortalecer los conocimientos de su plantel docente, de cara al periodo lectivo 2024.

Me llama la atención que tanto el decano, Rodrigo Serrano, como el vice decano Elio Araúz Adames, han estado presentes y participativos en todas las sesiones a tiempo completo. Más se enseña con el ejemplo que con la palabra.

Un seminario extenso y exhaustivo sobre nuevas tecnologías en la radio, manejo uso y funciones de las cámaras profesionales de TV y fotográficas, software de edición de audio y video para TV, producción audiovisual y fotografía con drones, dictado por un grupo de docentes altamente calificados como nuestros amigos Melquiades Olmos, José Joaquín Wong, Luis Torres, Lissa Carreño y Edgar González.

El propósito es acercar las nuevas tecnologías, y procesos creativos, que han llegado al estudio de la Radio y Televisión universitaria chiricana en fechas recientes, las cuales estarán a disposición de profesores y estudiantes en este periodo académico que se inicia. Se abordan de manera integral temas que incluyen estos recursos y su utilización teórico-práctica.

Es interesante comprobar el alto nivel profesional, de última generación, de los equipos adquiridos y utilizados, así como la novedosa tecnología con que se dispone en esta Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para compartir con los educandos. Dudo mucho, que, a nivel nacional, cualquier otra universidad cuente con mejores y más integrales equipos para la enseñanza de la comunicación al día de hoy.

Los que me conocen, saben que cultivo «la mala memoria», por lo que no se sientan excluidos la treintena de buenos cófrades que he reencontrado en este sustancioso seminario y me he sentido afortunado de poder volver a saludar. No obstante, solicito absolución por tener presentes a tres extraordinarias amigas y profesionales de toda la vida como son Argelia Santamaría, Mariana Sánchez y mi eterna vecina Reisa Mirella Vega. También están los buenos contertulios Estrada Kappel, Kennys, Abelardo y mi cuate insustituible, Alexander Sánchez.

Debo reconocerme grata, y altamente, sorprendido por la calidad de este seminario y por los recursos tecnológicos, de primerísima gama, con que cuenta la Facultad de Comunicación Social de la UNACHI. Le comentaba al amigo decano, Rodrigo Serrano, lo importante, y acertado, de estas inversiones, en equipo tecnológico, que se han realizado para proveer a nuestros futuros profesionales de la más alta experticia y poder brindar a la región chiricana una educación integral con miras al siglo XXI.

Enhorabuena por nuestra educación universitaria, en este periplo, de cara a construir un futuro promisorio, pleno y de justicia social. «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo», anotó, con mucha certeza, el inquebrantable Nelson Mandela. Esperamos que este excelente camino continúe, se acreciente, y podamos hablar alto y claro en la voz de nuestros futuros profesionales de la comunicación social. ¡Así de simple!