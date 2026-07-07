Atacar al mensajero

La nueva modalidad en Panamá de algunos empresarios que enfrentan procesos judiciales es enviar abogados a presionar a medios de comunicación responsables y denunciar sus cuentas en redes sociales, bajo la equivocada idea de que intimidar a la prensa puede mejorar su situación legal. No es una práctica nueva. Se presentan denuncias por supuestas infracciones a los derechos de autor para intentar retirar publicaciones periodísticas y restringir la circulación de información de interés público. Además, insisten con una cadena de correos en los que apelan al llamado “derecho al olvido”, una figura inexistente en nuestro país. Estas acciones constituyen una forma de censura indirecta y buscan llevar al terreno de la intimidación asuntos que deben resolverse donde corresponde: en los tribunales de justicia. El acoso a la prensa, las denuncias contra las cuentas de redes sociales de medios responsables, la manipulación de la opinión pública y las campañas de presión jamás pueden sustituir el debido proceso ni convertirse en el camino para resolver controversias judiciales entre particulares. Las pruebas, los argumentos y las explicaciones deben presentarse ante los jueces, con apego a la ley y respeto por el Estado de derecho, no mediante estrategias dirigidas a silenciar voces incómodas. En un país donde históricamente algunos sectores han intentado usar su poder e influencia para condicionar decisiones y limitar la crítica, La Estrella de Panamá reafirma su compromiso con la verdad, el periodismo riguroso e independiente y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, plural y de interés público. No permitiremos que se amenace el ejercicio del periodismo. Nuestro compromiso es con los lectores y con la verdad.