El nuevo Hospital del Niño

La construcción del nuevo Hospital del Niño es la radiografía de una deuda histórica que la corrupción institucional y la desidia han cobrado a la niñez panameña. Catorce años han transcurrido desde la primera promesa en 2012; más de una década de licitaciones accidentadas y burocracia que solo han perpetuado el hacinamiento en una sede de 1958 que ya no da más. Es imperativo otorgar un voto de confianza a la gestión actual para que la inversión de 705.8 millones de dólares culmine sin más dilaciones. Sin embargo, el camino hacia 2027 debe estar libre de sombras. Condenamos enérgicamente que, hace apenas un año, las obras públicas fueran instrumentalizadas en manifestaciones violentas. El vandalismo contra infraestructuras de bienestar social es un atentado directo contra los derechos humanos de los más vulnerables.

Panamá no admite más adendas ni fechas difusas. La transparencia en la ejecución debe ser el pilar de este proyecto de 23 pisos y 463 camas. La salud de nuestros hijos no puede ser rehén de agendas políticas ni de la violencia callejera; es un derecho innegociable que el Estado debe garantizar con eficiencia y ética empresarial.