Entrelíneas del 19 de marzo de 2025

A pesar de las dificultades que enfrenta Panamá desde el punto de vista económico y político, no hemos dejado de ser un atractivo comercial. El interés del Reino Unido —una de las principales economías de Europa— de involucrarse en el proceso de financiamiento del megaproyecto del tren Panamá-David, es una muestra de que todavía existe confianza en el país. Sería ingenuo pensar que Panamá no ha visto mermadas sus posibilidades de ser competitivo al estar bajo listas discriminatorias, agravado ahora por las continuas amenazas de Estados Unidos con tomarse el Canal. Sin embargo, las oportunidades siguen sobre la mesa, lo que obliga al Gobierno a recomponer la estrategia nacional en materia de atracción de inversiones. El Gobierno debe impulsar la búsqueda de socios que no nos amenacen ni nos pongan en listas de ningún color. Una tarea que debe acompañarse con políticas que atiendan problemas graves que nos hacen menos competitivos, como la corrupción, la desigualdad y las ineficiencias de las estructuras del Estado. No podemos esperar a que la situación interna e internacional se vuelva más crítica. Es el momento de actuar.