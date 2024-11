Entrelíneas del 25 de noviembre de 2024

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que hace necesario que esta fecha no se diluya en una conmemoración más, puesto que es una fecha que nos debe interesar y preocupar como sociedad. Hace tan sólo un par de días, el asesinato de una mujer panameña de 49 años, en la comunidad de Mogue, en la provincia de Darién, un crimen en el que el principal sospechoso es un miembro del Servicio Nacional de Fronteras, evidencia que la violencia machista es una lacra que sigue cobrando vidas. Es necesario destinar los recursos necesarios para garantizar más seguridad. Además, es crucial la denuncia ciudadana porque todo esfuerzo será en vano si el silencio impera: la mujer maltratada no encontrará ayuda y las consecuencias serán irreversibles. Celeridad legal, eficiencia de una red de atención a las víctimas y mayor sensibilidad colectiva son claves determinantes para enfrentar esta realidad. Es imprescindible reforzar los mecanismos de protección a las mujeres en todas las zonas del país, no hay espacio para errores. Cuando está en juego es la vida de una mujer, velar por ella es prioridad. Cada herida, cada grito, cada vida perdida es una alerta ensordecedora que nos obliga a actuar de inmediato, con firmeza y sin vacilar.