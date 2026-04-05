Gasto y opacidad

La ejecución presupuestaria a febrero de 2026 expone un contraste inaceptable en la gestión pública. Mientras el Ministerio de Educación (Meduca) mantiene una parálisis preocupante, ejecutando apenas el 1,5% de sus $1,501 millones destinados a inversión, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) exhibe una celeridad inusual: ha gastado el 55% de su presupuesto anual en solo dos meses. De los $675 millones asignados al MOP, $369 millones ya han sido utilizados, concentrándose principalmente en el Cuarto Puente sobre el Canal, un proyecto del consorcio chino marcado por retrasos y un perjuicio estatal de $1,800 millones tras cambios de diseño previos. No obstante, la eficiencia en el gasto no es sinónimo de integridad. El MOP impulsa la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé mediante procedimientos excepcionales, otorgando contratos directos a empresas investigadas por corrupción y contra la fe pública. Estos puentes, solicitados por décadas, se pretenden construir al triple del precio de mercado: medio millón de dólares por unidad. Urge que la inversión pública no solo sea ágil, sino transparente. El Estado no puede permitir que la necesidad de los más vulnerables sea el pretexto para el sobreprecio y la opacidad.