La fuerza de la palabra escrita

A propósito del Día Internacional del Libro, que se celebró el 23 de abril, hoy ensalzamos la palabra escrita. Los libros son una fuente inagotable de conocimiento. A través de ellos nos sumergimos en la historia de la humanidad, descubrimos nuevos mundos, exploramos conceptos complejos y comprendemos la diversidad de experiencias humanas. Desde la filosofía hasta la ciencia, pasando por la literatura y el arte, el libro actúa como una puerta abierta a un universo del saber. El poder del libro también se manifiesta en su capacidad para fomentar el cambio social. Por ejemplo, a lo largo de la historia, muchos movimientos han encontrado en las páginas de un libro un llamado a la acción. Textos como ‘1984’ de George Orwell o ‘El origen de las especies’ de Charles Darwin no solo han desafiado el pensamiento establecido, sino que han influido. Como ya hemos resaltado en este espacio: los panameños leemos y lo demuestra la enorme concurrencia que, año tras año, tiene la Feria Internacional del Libro; sin embargo, hace falta más. Por ello, siempre será necesario recordar que la lectura es poder: modifica nuestra capacidad para pensar. Nos ha permitido conocer la naturaleza de las cosas, sus distintas formas o materiales, nos ha permitido nombrar la realidad. Tras el invento del libro jamás fuimos los mismos: fuimos seres libres y críticos. Por eso es urgente entender que la necesidad de leer es cultural, y no instintiva como comer, dormir o beber. Como sociedad debemos poner el foco en nuestros niños; si ellos no desarrollan correctamente el lenguaje y no se forman como lectores, tendremos adultos inseguros, manipulados y débiles. La buena hora del libro ha estado siempre; entendamos su poder. Por menos pantallas y más conciencia. La gran alternativa de un mejor país está en manos de cada uno de nosotros.