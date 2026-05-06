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Redacción La Estrella de Panamá
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  • 07/05/2026 00:00
Editorial
Entrelíneas

Opacidad, debilidad institucional

Editorial
Siete personas fueron aprehendidas por presunto peculado en la Junta Comunal de Belisario Porras.
Siete personas fueron aprehendidas por presunto peculado en la Junta Comunal de Belisario Porras. Cedida

La reciente detención de funcionarios y exfuncionarios vinculados a presunto peculado en la Junta Comunal de Belisario Porras, y otras ocurridas en los últimos meses en otras juntas comunales y municipios, aparecen ya como la norma y no la excepción en los últimos años, poniendo sobre la mesa un tema recurrente en la administración pública: la opacidad con la que se administran las instituciones estatales. Pero el problema no se limita a las juntas comunales. La falta de transparencia también persiste en distintas entidades del gobierno central y alcanza a la Asamblea Nacional, donde la ciudadanía sigue enfrentando barreras para conocer cómo se toman decisiones, el tamaño de las planillas y los términos de las contrataciones, para saber quién trabaja y quién no. Esa cultura del secretismo erosiona la confianza y debilita la institucionalidad democrática. Panamá no carece de leyes. Existen normas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. El verdadero problema es que muchas veces no se cumplen o se aplican de forma selectiva. Gobernar de espaldas a la ciudadanía es un error que termina alimentando el desencanto y la percepción de impunidad.Vivimos tiempos de austeridad y, cuando se exige sacrificio a la población, el deber del Estado es aún mayor. No basta con administrar recursos; hay que explicar cómo se gestionan, quiénes responden por ellos y cuáles son los resultados. La transparencia no puede seguir siendo un discurso que termina cuando el candidato resulta electo o el político está en oposición. Debe convertirse en una práctica permanente si se quiere recuperar la credibilidad pública y fortalecer la democracia.

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