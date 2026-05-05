Panamá debe revisar su régimen de sociedades anónimas para evitar que su plataforma jurídica vuelva a asociarse con casos de opacidad, abusos o delitos transnacionales. Un ejemplo de ello es el caso Polymarket, una plataforma cuyo domicilio legal se encuentra en el país y que es señalada por apostar sobre guerras, magnicidios y atentados, lo que reabre un debate incómodo pero necesario sobre los límites éticos del uso de nuestra jurisdicción. El país ha cargado históricamente con señalamientos internacionales que, en algunos casos, tuvieron tintes políticos utilizados para justificar su inclusión en listas discriminatorias. Sin embargo, también es cierto que Panamá ha enfrentado una persistente opacidad vinculada a estructuras societarias poco transparentes. Aunque se han impulsado reformas y una mayor cooperación internacional, los avances aún no son suficientes para cerrar completamente esas brechas. No se trata solo de reputación, sino de responsabilidad. Permitir que desde o a través de Panamá se articulen esquemas que lucren con tragedias humanas, como la guerra o la violencia, es inaceptable. La integridad del sistema financiero y legal panameño exige controles más estrictos, supervisión efectiva y una actualización normativa constante. Nuestro país no puede permitirse retroceder ni volver a ser blanco de cuestionamientos internacionales. Es el momento de fortalecer la transparencia; no es una opción, es una obligación para proteger el país, su credibilidad y su futuro en la economía global.