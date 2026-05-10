Pactos legislativos

La Asamblea Nacional ha perfeccionado el arte de la simulación. Lo que inició como una promesa de modernización y fiscalización de la Contraloría mediante relojes biométricos, ha involucionado hacia un sistema de 'planas de asistencia' manuales que multiplican la opacidad. <b>La Estrella de Panamá</b> revela hoy un pacto de silencio entre bancadas que institucionaliza la excepción: cada despacho puede exonerar de marcar a diez funcionarios, permitiendo el cobro de salarios públicos sin constancia de trabajo. Este esquema no es una falla administrativa; es una estrategia política para retener el control del Legislativo mediante el clientelismo. Resulta una afrenta a la ciudadanía que, en medio de exigencias de austeridad, se validen sueldos elevados sin registro de entrada, legalizando de facto las 'botellas'. El silencio de la Asamblea y la inacción de la Contraloría sugieren una complicidad que desangra las finanzas públicas y vulnera la confianza ciudadana. La democracia no puede sostenerse sobre una planilla que premia la ausencia y castiga la integridad. El presupuesto estatal no puede seguir siendo el botín de acuerdos de 'cuartitos' que desprecian la transparencia y la dignidad de un país que exige rendición de cuentas.