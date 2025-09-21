Recortes peligrosos

Hoy se cumplen 4 semanas desde el inicio de las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional y se mantiene el desfile de funcionarios justificando desde su respectiva trinchera sus millones. Para algunos, como el administrador del Canal de Panamá, el trámite es relativamente indoloro, mientras que para otros como el ministro de Salud involucra un cuestionamiento de 12 horas por parte de diputados cargados de reclamos de sus constituyentes. El tema común es la austeridad, el Ministerio de Economía y Finanzas pasó la tijera a las aspiraciones de prácticamente todas las instituciones. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a recortar? Golpear las carteras de educación, salud y justicia tiene un costo que supera lo económico. La ciudadanía espera una contención del gasto que ataque los privilegios de los altos cargos y gastos superfluos, no que ponga al Ministerio de Salud a escoger qué hospital puede reparar primero o a las universidades qué carrera cerrar. Este es el primer presupuesto del que la actual administración tiene completa responsabilidad. Esperamos un uso eficiente de los fondos que se asignen y no estar un año después justificando traslados de partidos para obras que se debieron pagar a tiempo.