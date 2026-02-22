Valentía para transformar

Las heridas que arrastran los centros de atención a niños, niñas y adolescentes en Panamá no son recientes ni superficiales. Son el resultado de años de omisiones, advertencias ignoradas y decisiones postergadas que se profundizaron en administraciones pasadas. Durante esos períodos se documentaron graves vulneraciones a los derechos humanos más elementales, especialmente contra quienes debían ser el centro de toda política pública: la niñez y la adolescencia en condición de vulnerabilidad. Frente a esa realidad estructural, la actual gestión del Ministerio de Desarrollo Social debe tomar una decisión que exige valentía: no administrar la crisis, sino enfrentarla; no maquillar el sistema, sino transformarlo desde sus cimientos. Liderar con responsabilidad y sentido de patria implica asumir costos políticos, soportar presiones y romper inercias enquistadas durante años. La búsqueda de soluciones permanentes —reordenamiento institucional, revisión de modelos de atención, traslados responsables, supervisión efectiva y coordinación interinstitucional— no puede entenderse como improvisación, sino como parte de un proceso serio de corrección histórica. Pretender que problemas incubados por años se resuelvan en semanas es desconocer la complejidad del sistema y, peor aún, trivializar el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, reconocer el tamaño del desafío no exime a las autoridades de una obligación fundamental: sostener esa valentía con decisiones firmes, consistentes y verificables. Hoy más que nunca, la sociedad panameña está llamada a actuar sin miopía. Los centros de atención no son un campo de batalla partidista; son espacios donde se define el futuro de niños y adolescentes históricamente olvidados. Respaldar las acciones del Ministerio de Desarrollo Social como ente rector de la política social no significa otorgar cheques en blanco, sino comprender que las reformas profundas requieren tiempo, coherencia, valentía y apoyo colectivo.