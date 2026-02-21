Reconquistar la ciudad

Sería injusto negar que Panamá ha dado pasos importantes en la recuperación de espacios públicos. En años recientes, la ciudad ha visto surgir y transformarse áreas que hoy forman parte de la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Son avances visibles, valorados y necesarios. Pero también es evidente que el esfuerzo, aunque significativo, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la deuda urbana acumulada durante décadas. La capital continúa enfrentando las consecuencias de una expansión desordenada, de una relación históricamente conflictiva con su litoral y de una planificación que, demasiadas veces, relegó al ciudadano. La recuperación del espacio público no puede agotarse en proyectos emblemáticos ni en intervenciones aisladas. Requiere una política sostenida, coherente y blindada contra la volatilidad política. Más y mejores parques, aceras transitables, zonas de recreación, accesos al mar y espacios seguros no son caprichos urbanos. Son componentes esenciales de la calidad de vida, de la salud pública, de la convivencia y también de la competitividad turística. Las ciudades que invierten en sus espacios comunes invierten, en realidad, en su estabilidad social y económica. Panamá necesita acelerar, ampliar y dar continuidad a estos procesos. No basta con celebrar lo construido; es imprescindible consolidarlo y expandirlo. Una capital moderna no se mide únicamente por su perfil de rascacielos, sino por la dignidad y vitalidad de los espacios que pertenecen a todos.