Misma receta, mismo resultado

Nicaragua, Argentina, Costa Rica y Ecuador tienen algo en común: todos estos países han sufrido explosiones sociales producto de las medidas económicas aplicadas, luego de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo sorprendente es que este organismo sigue aplicando las mismas recetas, pese a los mismos resultados, pero más sorprendente es que los países tengan que recurrir a las garras del FMI. El problema de nuestros países, donde la inmensa mayoría de la población está arrinconada en una pobreza y pobreza extrema y donde los Gobiernos tienen que invertir miles de millones de dólares en subsidios, tiene su génesis en políticas mal concebidas desde hace años. Estas políticas siempre han favorecido a un grupo sobre otro, donde los menos son los que se aprovechan de las riquezas del país, mientras que la gran mayoría está a expensas de las migajas. En pocas palabras, esas políticas absurdas de los Gobiernos, donde se marginó a una mayoría de la población, cada día se fue agravando. En cada uno de estos países la educación es la cenicienta y hoy el resultado es previsible. ¿Cómo salir del círculo vicioso? ¿Eliminando los subsidios de un tajo? La respuesta es previsible y es lo que ha pasado en Nicaragua, Argentina, Costa Rica y Ecuador. Panamá es un país que no está a esos niveles, pero podría caer y hasta en las garras del FMI, si no sanea esas políticas absurdas donde unos comen jamón y otros migajas. Hay que eliminar los subsidios, sí, pero de forma gradual, con alternativas que lleven a un crecimiento y desarrollo de esa población marginada. Hacerlo como se ha hecho en Nicaragua, Argentina, Costa Rica y Ecuador, no hay duda de que la explosión social será el resultado. ¡Así de simple!