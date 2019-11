Grabar las llamadas

Panamá es un país que tiene inmensas oportunidades de alcanzar el grado de desarrollo. Sin embargo, el país no podrá lograr esa meta si los propios panameños no ponen ese logro como su gran meta. Existen las condiciones y las fórmulas para alcanzarlo, más los diversos políticos que llegan al poder tienen como objetivo primordial, aprovecharse de los recursos estatales. Y esto se puede comprobar fácilmente con las relevaciones de los VarelaLeaks, donde se ve que el exmandatario gobernaba el país como su finca privada. Países como Estados Unidos, Rusia, Italia, Francia, etc., graban las comunicaciones de sus mandatarios e incluso, las transcriben y archivan. Es en aras de la transparencia que graban las comunicaciones; en Panamá, en aras de la corrupción no se graba nada. Rusia tiene el Servicio Especial de Comunicaciones e Información del Servicio Federal de Seguridad, una de las agencias de inteligencia de más alto nivel, que se ocupa de las conversaciones telefónicas del presidente. Italia tiene la oficina diplomática del Palacio Chigi, sede del Gobierno, que ejerce esta función. Y es que los países no son propiedad de la persona que en determinado momento tiene el gran honor de gobernarlo. Con las revelaciones de los VarelaLeaks se demuestra que los mandatarios se creen monarcas, que pueden hacer y deshacer como les plazca. Estas filtraciones nos dan un aldabonazo para que, en aras de la transparencia, empecemos a tomar medidas como la grabación de las comunicaciones de los mandatarios, como lo hacen los grandes países.