En momentos cruciales, como el de hoy, el diálogo impera para evitar catástrofes. El mundo está convulsionado y, como dice el sociólogo y economista español, Manuel Castells, en un video que se ha viralizado en todo el mundo, no se trata de un problema interno de un país; se trata de un fenómeno global: “O nos actualizamos o desaparecemos, a corto plazo institucionalmente, a mediano plazo, como especie...”. La credibilidad de los partidos políticos está en el suelo y no hay confianza en las instituciones, en las autoridades..., en fin, en nada. Panamá es un país con serios problemas de desigualdad y no es de extrañar los brotes de protestas sociales. Sin embargo, Panamá es también el país menos riesgoso para la inversión privada y ese todavía es un aspecto importante que debemos aprovechar. Necesitamos un acuerdo nacional que nos permita aprovechar esa ventana que aún queda abierta y llegar a consensos. Si este consenso tiene que ver con la suspensión de las reformas constitucionales, el Gobierno deberá hacerlo. Pero también el acuerdo pasa por esos grupos que fomentan el desorden para apuntalar liderazgos, a fin de sacar réditos políticos a futuro. Lo que está en juego no es más que la oportunidad que tiene Panamá como país para subir nuevos peldaños en ese conglomerado global, porque una vez transitemos por aguas mansas veremos quiénes supieron sacar réditos de la coyuntura. Ese acuerdo nacional debe darse ya y en manos del Gobierno está llamar a las fuerzas vivas del país para hablar claro y fuerte sobre lo que debemos hacer como país. ¡Ni más ni menos!