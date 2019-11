Geopolítica

Los países de Europa están haciendo sus movimientos, porque el mundo está inmerso nuevamente en ese rejuego de intereses, donde el que mejor quede posicionado, tendrá el control por los próximos decenios. Estados Unidos y China están inmersos en una negociación sin precedentes y en medio de estas negociaciones, muchos países de América Latina son presa de las convulsiones sociales. Lo curioso es que las revueltas se dan donde hay grandes riquezas, minerales y estratégicas, cuyo control es fundamental para los próximos siglos. Estados Unidos y China, antes muy distantes, hoy más cercanos que nunca. Estados Unidos y Europa, antes muy cercanos, ahora cada día más distanciados. Es ese el rejuego geopolítico donde los análisis no cuadran si se hacen mirando solo cómo se ha manejado el mundo hasta hoy. Son intereses de Gobiernos poderosos y los supragobiernos que rigen al mundo y que no precisamente son entes políticos, sino corporativos. Gigantes de la informática y de la tecnología 5G son los que mandan y controlan, y es esa la nueva realidad que se está imponiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Panamá? Este pequeño país tiene una importancia estratégica y no solo por su Canal, sino también por el valor para la tecnología. Panamá tiene que ser lo suficientemente inteligente, porque está nuevamente en el paquete del rejuego geopolítico. La diferencia es que antes la negociación que se hizo fue todo para los otros y muy poquito para el país. Hoy puede exigir más y a esa seducción que tiene de China, Estados Unidos y muchos países de Europa, debe sacársele el mayor provecho. ¡No estamos para regalar nada!