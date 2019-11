Importante cómo salir

La historia política panameña de los últimos 30 años es que cada expresidente sale peor evaluado que su antecesor y pierde, casi de inmediato, el control de su partido. Lo sucedido con el expresidente Juan Carlos Varela es una muestra de ello. Pero Varela no solo perdió el poder del país y el control de su partido; perdió el respeto de gran parte de nuestra sociedad, porque su Gobierno se caracterizó en la venganza, la componenda, el chantaje y la desinformación. Con los VarelaLeaks, ¿cuántos se sorprendieron al leer la forma tan despectiva cómo los trataba por detrás? ¿Cuántos fueron llamados bultos, homosexuales y con epítetos soeces y crueles? Hace poco, solo unos meses atrás, el hoy presidente Laurentino Cortizo dijo en un acto de campaña, palabras más, palabras menos: “no importa cómo llego al poder, lo importante es cómo salgo…”. Y justo sería Cortizo quien rompería esa maldición de que cada expresidente sale peor que su sucesor. Pero Cortizo tiene por delante cuatro años y medio, tiempo durante el cual deberá sortear obstáculos y presiones. Los obstáculos son naturales de todo Gobierno, por ejemplo una recesión internacional o la intempestiva presencia de un huracán…, etc. Las presiones son las de siempre; esas que han hecho caer a varios de los otros exmandatarios, quienes terminaron cediendo a proyectos que no eran de vital importancia para el país, pero que sí dejaban réditos para los negocios. Es a esas presiones a las que Cortizo tendrá que sortear, porque ceder es caer en las garras de la corrupción. Cortizo tiene que afilar el hacha y matar a ese monstruo de mil cabezas. Es su oportunidad para dormir tranquilo, porque dejaría el poder como un gran gobernante y con orgullo podrá decir que salió bien y muchísimo mejor que quien lo antecedió. ¿Amanecerá y veremos?