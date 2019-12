El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 2019. Es una fecha en la que la ONU busca crear conciencia sobre esta violencia que se presenta en numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal o psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, las religiones, el Estado, entre otras. Pese a esta concienciación que cada año tiene mayor exposición en los diversos países, Panamá fue sacudida esta semana por un acto de barbarie, tan cruel y abominable que hace brotar las lágrimas de dolor e impotencia. Un imbécil, porque no se le puede llamar hombre, calentó una plancha y quemó las partes íntimas de su pareja. No importa las razones que esgrima, este imbécil no merece un trato humano en su castigo y la justicia tiene que aplicar pena máxima, por la crueldad de su acto. Pero la víctima fue luego expuesta al público y algunos medios festinaron con el gran titular, lo que denota inconsciencia y el poco respeto con una mujer que quedará marcada por el resto de su vida. Este acto de barbarie, cruel y abominable, merece el repudio de toda la sociedad y demuestra que hay que aumentar el esfuerzo para despertar conciencia y que un día podemos eliminar, de una vez por todas, la violencia contra la mujer.