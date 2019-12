El mundo cambió y la educación también. En ese sentido, la educación de hoy dio paso a una forma de mentalizar la vida de forma práctica, que resuelva situaciones y brinde soluciones. La tecnología, las matemáticas y la comprensión desde esta perspectiva es lo que se impone. Los países como Panamá, donde la educación es memorística y ceñida a proporcionarle a los alumnos conocimientos sobre hechos o experiencias narrados en novelas, si bien le dan una perspectiva de otros tiempos y le forman intelectualmente en ese humanismo, no lo preparan para las soluciones prácticas que impone la tecnología y la era digital. Es por ello el estrepitoso fracaso de varios países latinoamericanos en las pruebas PISA. Hoy se cuestiona a los maestros y profesores, pero, aunque tienen que ver en parte, el problema central es del propio Estado. En pocas palabras, Panamá tiene una educación tradicional que funcionó en otro tiempo. Las pruebas PISA van en una frecuencia y la educación panameña en otra. No se trata solo de que los estudiantes panameños no sirven, sino de que no se les está educando de acuerdo a la educación práctica de las pruebas PISA. Hay que adoptar urgentemente el cambio, porque si es la forma como va el mundo, entonces no podremos estar en ese nivel, si seguimos con un sistema educativo obsoleto. Lo que cabe es adaptar el nuevo sistema educativo a la frecuencia donde están las pruebas PISA, porque, si seguimos como vamos, los estudiantes siempre van a fracasar y los que logran pasar no aprenden nada. ¡Así de simple!