Panamá, como cualquier país latinoamericano, tiene dos realidades. La que está en el mundillo político, de la opinión pública, de los grandes temas, etc. La otra realidad es en la que convive el 70% de la población. Mientras no se entiendan estos dos mundos, no podrá hacerse una estrategia acorde con los tiempos. Son cuestiones clave para poder enderezar rumbos. Es esa realidad donde convive el 70% de la población, la que está huérfana de políticas públicas que eleven la educación y mejoren sus condiciones de vida. Esa ausencia es la que aprovechan las iglesias, los políticos, las bandas de narcotráfico y los modernos filibusteros disfrazados hoy de prestamistas y curanderos… Las políticas públicas deben ir encaminadas a reemplazar a estos grupos, que por ausencia de los gobiernos, van ramificándose y extendiendo dominios. Internet es una herramienta básica que hay que garantizar en esas regiones abandonadas, porque es una manera de abrirle el mundo a toda esa población. También es una manera como se puede educar tecnológicamente, pues hoy no necesariamente se tiene que tener una gran escuela para hacer docencia, sino un canal adecuado que permita enseñar a toda esa gran masa poblacional. La tecnología te permite hoy resolver problemas que antes costaban millones, solo se necesita disposición para ejecutarlas. Ya lo hace la Fundación Ayudinga, que hoy es la escuela más grande de Centroamérica y sin salones de clase. ¿Qué se espera para emularla?