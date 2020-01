Muchas veces las personas no logran salir de un problema, porque siguen pensando en círculo. Es decir, no buscan respuestas en otra parte, sino en los mismos lugares. Sin embargo, cuando hay estos atascos, lo mejor es buscar fuera del círculo. El caso de la educación panameña es uno de ellos y no se sale del círculo, porque seguimos cometiendo los mismos errores del pasado. En primer lugar, la educación panameña está politizada, donde se mezclan intereses de empresas y gremios, menos los de la educación. Vamos desde un negociado con la venta de libros escolares, hasta de las plataformas tecnológicas. Desde los nombramientos de docentes, hasta las eternas y millonarias reparaciones… Desde la venta de uniformes escolares, hasta el vasito de leche y la galleta nutricional. Todo se mira desde un negocio, menos desde la óptica de la enzeñanza-aprendizaje. Hay que romper ese círculo y una de las ideas innovadoras la propone el ex vicepresidente Samuel Lewis Navarro. Plantea la creación de la Autoridad de Educación, en lugar de ministerio y cuyo período sería diferente al período gubernamental. Sería un ente totalmente despolitizado que trabajaría de la mano con el personal docente en pro de los estudiantes. Las pruebas para pasar de curso las haría el Estado, de manera que se garantice que las escuelas realmente se preocupen por preparar a sus estudiantes. En definitiva, la Autoridad de Educación está entre las ideas que sacan de este pensamiento en círculo de los panameños. ¿Estamos dispuestos a dar el salto?