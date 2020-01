Bienvenido 2020

Entramos en la tercera década del Siglo XXI, una década en la que los panameños debemos estar claros sobre lo que debemos alcanzar. Y es que, aunque estemos en mejor posición que otros países latinoamericanos, no significa que no nos puedan alcanzar y pasar. Y esto solo puede ocurrir si la sociedad panameña sigue sumida en el juega vivo: Donde las licitaciones tengan nombre y apellido, se investigue solo a los enemigos y se libere de carga judicial al que paga. Si las mafias de la medicina, de los libros escolares, de los alimentos y la electricidad, sigan contando con el respaldo de funcionarios incapaces que no les importa el bien común. Si seguimos con una educación mediocre y un sistema político que promueva el populismo. Si seguimos permitiendo que las bandas delicuenciales se tomen los barrios y las instituciones, incluyendo la Policía. Si seguimos inconscientes sobre el deterioro del medio ambiente y continuando basura por doquier… Esta es una década para proyectarnos a futuro, establecer metas y alcanzar la victoria. Los panameños solo tenemos que alinearnos como sociedad y saber exactamente hacia dónde vamos. Hay que dejar de seguir pensando en subsidios, en lugar de dividendos; debemos pensar el grande y creernos que podemos alcanzar lo que queremos. La lucha por la reversión del Canal y su posterior y exitosa administración así lo ha demostrado. Que 2020 sea un año de muchas cosas buenas y que sepamos afrontar las adversidades de forma inteligente y estratégica. 2020 es un año para los panameños. ¡Feliz año nuevo!