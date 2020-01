El MEF como obstáculo

A propósito de la pésima administración de entidades públicas como el Idaan y la Autoridad de Aseo, hay quienes sostienen que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha convertido en su verdadero obstáculo. Que no solo hay que cambiar el chip de los regentes de las entidades públicas para que pasen de ser entes de gastos perennes a pagadoras de dividendos. Que en la administración pública existe un sistema perverso de manejo de los recursos económicos. El MEF pareciera que su única función es la de manejar el presupuesto nacional. Con la ley de presupuesto, que se hace anualmente, se obliga a las entidades autónomas a entregar sus recaudos a una cuenta común del Estado y un funcionario de ese ministerio le dice a las entidades autónomas como se pueden gastar el dinero. Como ejemplo, si el Idaan necesita 25 millones para una planta de purificación, ese funcionario le autoriza 7 millones. El ministerio decide la estructura de personal, todos los gastos. El sistema funciona en lo que necesita el gobierno central; no se fundamenta en una organización eficiente que maneje sus ingresos y que luego de hacer las inversiones de capital, pagar salarios etcétera, le regrese al estado los excedentes. El administrador del Idaan y el de Aseo no pueden tener una administración eficiente e interesada en cobrar el costo de la producción más un excedente para servicios y mantenimiento, ya que haga lo que haga el Ministerio de Economía es el que maneja sus recursos. Podemos escoger a la persona más brillante para dirigir esas entidades y fracasarán en su gestión. Las dos únicas empresas estatales que funcionan bien y le dan buenos beneficios al estado son la que manejan sus recursos. El Canal de Panamá y los aeropuertos. Que el cambio de chip solamente se podrá hacer cuando la política presupuestaria cambie para hacer más eficientes las entidades autónomas. Entonces, le podemos exigir a los directores y empleados resultados. En la burocracia estatal no se escoge a nadie por méritos, no existe un verdadero programa de manejo de personal y el manejo de salarios es potestativo de la estructura que diseñe el Ministerio de Economía. Por eso y algunas cosas más, si quieren cambiar el chip, hay que empezar por ese ministerio.