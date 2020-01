Mafias que sangran la CSS

Los panameños no se oponen a meter la mano para salvar la Caja; a lo que se oponen es que se les obligue a sacrificarse

La Caja de Seguro Social es una entidad noble y quizás la más querida de todas las entidades públicas del Estado. Pero la Caja ha sido víctima de bribones por años. Y no se trata solo de los escandalosos negociados que han estallado hace décadas. Se trata del sangrado constante con las mafias enquistadas en la entidad. Mafias empresariales con la venta de medicamentos e insumos, mafias médicas, mafias de sindicalistas y una junta directiva que ha demostrado ser un fracaso y sigue intacta. También hay una realidad incuestionable; la Caja tiene una cantidad de funcionarios que han sido nombrados allí por políticos y los directores tienen que lidiar con ese chantaje constante. Pero la Caja necesita reformarse, rehacerse, reinventarse. Según algunos estudiosos de la Caja, esta entidad tiene por lo menos diez mil funcionarios de más. Esto significa que la Caja paga por más de cien millones de dólares al año, solo en salario, por funcionarios que realmente no necesita. En pocas palabras, antes de cualquier cambio que obligue a los asegurados meterse la mano en el bolsillo para aportar más, hay que resolver ese gran problema interno dentro de la Caja. Hay que eliminar las mafias que están sangrando la institución. Los panameños no se oponen a meter la mano para salvar la Caja; a lo que se opone es que se les obligue a sacrificarse, pero sin eliminar de raíz esas mafias que son verdaderas plagas para la institución. ¡Así de simple!