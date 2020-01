Agua potable

Para entender el Idaan hoy, hay que retrotraerse a la década de los 90 que fue cuando se echó a andar el proceso de privatización de los servicios públicos. Electricidad, teléfono y cemento, pasaron a manos privadas. La sociedad puso el grito al cielo cuando se intentó privatizar el Idaan y el proceso se frenó. Desde esa fecha, el Idaan ha sufrido un desmembramiento paulatino al extremo que nuestro orgullo, la mejor agua del mundo, fue suplantada con informaciones tan brutales como que el agua del Idaan no es lo más potable y la gente se volcó a las botellitas. Paralelo a esto, se fueron creando instituciones para realizar trabajos similares a los del Idaan, con lo cual le fueron subsionando las mejores mentes de la institución. Pero el Idaan se resiste a morir y, en lugar de destruir esta institución, lo que hay que hacer es revivirla y fortalecerla, porque igual que el Canal, es de vital importancia para el país. En primer lugar, la mayor parte de la pérdida del agua del Idaan no está en los que consumen mucho y no pagan sino en las fugas; quienes lucran con el agua embotellada, se nutren del agua del Idaan y no en sus propios manantiales, con sus excepciones. Antes de cualquier acción, el Gobierno tiene que fortalecer el Idaan y, sobre todo, invertir en reparar todo el sistema de tuberías en la capital, donde está el verdadero problema. Paralela a esta acción, hay que volver a posicionar el agua de Panamá, como la mejor del mundo, porque lo es y es esa que sale del grifo de cualquier hogar. ¡Así de simple!