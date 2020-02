La Cámara de Comercio ha puesto en el tapete una propuesta que ha enardecido a muchos sectores de la sociedad panameña. El problema, empero, no es la propuesta, sino lo inoportuno del momento. Y es que mientras la economía panameña está sufriendo una advertencia por organismos internacionales por su deuda pública, el acoso a sus servicios, el desempleo es el más alto en los últimos 10 años y el crecimiento económico es débil, proponer que abra el acceso a las profesiones en Panamá es tirarle un vaso de agua fría a la gente. Panamá tiene que enderezar muchas cosas antes, como regular monopolios y oligopolios y fomentar la verdadera competencia, porque hoy hay mafias en medicamentos, combustibles, alimentos, textos escolares y energía eléctrica que están estrangulando la sociedad. Igual pasa con los pasajes aéreos, donde no hay forma que se reduzcan para atraer más turistas. Sin embargo, la realidad obliga a pensar más allá del momento. Si bien es inoportuna la propuesta empresarial, también es cierto que todos los países que han logrado el desarrollo se han abierto a la migración y docencia inteligente. La sociedad panameña tiene muy fresca en la memoria la avalancha humana que ingresó al país con los crisoles de razas. Aquí entró gente de bajo nivel educativo y, en lugar de ayudar, lo que hizo fue desvalorizar los oficios, afectando los trabajos de la gente. La migración inteligente, empero, es focalizada y requiere de una estrategia lógica que ayude al país al desarrollo. Ya lo hicieron Corea, Omán, Singapur... Los ejemplos están allí, no hay que inventar el agua tibia. ¡Ni más ni menos!