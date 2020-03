Educación en las comarcas

La creación de las comarcas indígenas tuvo como fin preservar la cultura de las diversas etnias del país. Después de unos años, ¿cuál ha sido el resultado? Solo hay que analizar que la cultura de nuestros indígenas es cada día menos firme y, por el contrario, la “latinización” es la que asoma un gran auge. Salvo por algunas de ellas, la realidad es que las comarcas están lejos de cumplir el papel para la que fueron creadas. En la Ngäbe-Buglé, por ejemplo, los niveles de desnutrición son alarmantes, la deserción escolar es brutal y las divisiones entre la dirigencia son típicas del mundo “latino”. De hecho, las peleas entre dirigentes son tan acentuadas que no se sabe quién es el cacique, de manera que los planes gubernamentales han fracasado. En términos educativos, no se ha avanzado mucho, porque siguen los graves problemas sociales. Si a esto se suma que algunas iglesias y sectas han penetrado con mayor fuerza que la escuela, significa que la educación se ha quedado corta. Solo hay que recordar el episodio reciente del asesinato de siete personas, varios niños incluidos, de una de las sectas que se tomó un pueblo y lo doblegó a su antojo. Hay que analizar muy bien el tema de las comarcas, porque hasta ahora no ha funcionado en muchas de ellas y, por el contrario, están obstruyendo el real desarrollo de esas áreas y de su propia población. ¡Así de simple!