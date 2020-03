En el Día de la Mujer

A las mujeres se les puede ver de todas formas: altivas y radiantes, tristes o pensativas, trabajadoras y divertidas… Son seres humanos con características únicas, cualidades que han inspirado poesías y canciones, versos y coplas; chanzas y cuentos… Son protagonistas de historias y de la historia; son amor y dulzura; son la miel de los retoños y el abrigo de pequeños y grandes, pero también son emprendedoras y valientes… La vida no sería la misma sin las mujeres. Son el motor del hogar, la inspiración del futuro; en síntesis, están en todo. Y mucho, mucho más se puede hablar de las mujeres, pero la ocasión es propicia hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para una cuantas líneas de sugerencias. El liderazgo lleva al éxito o al fracaso y ahora que están empoderándose en la sociedad, bueno es que analicen bien hacia dónde conducen ese liderazgo. El planeta está en medio de un enfrentamiento entre dos potencias; es el ejemplo perfecto de cuando dos hombres que quieren ser los más machos, revuelven al mundo y sus economías. No caería mal que las mujeres nos guiaran con su inteligencia hacia una salida, porque a veces los conflictos que terminan en guerras no son más que la obstinación entre dos personas. Eso falta y no hay duda de que las mujeres pueden dar ese aporte, más allá de su lucha por espacios que ya se los han ganado, pero que todavía no se han dado cuenta de que deben ocuparlos. El mundo está a vuestra merced y los hombres que así lo valoran, están confiados en que lo manejarán muy bien.¡Feliz Día Internacional de la Mujer!