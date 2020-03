“[...] no hacer caso a estas medidas, provocará que el virus se expanda y ataque con virulencia la población”

La situación por la que atraviesa el mundo es muy seria y a todos corresponde actuar con responsabilidad. La pandemia del coronavirus no es un asunto político y muchos errores pueden cometerse. Ocurrió en China, foco de la pandemia, pero también en otros países desarrollados y luego aprendieron y enderezaron la forma como enfrentar el virus. Pero la sociedad tiene que apoyar y respaldar a las autoridades de salud. En una guerra de armas, los militares son la primera línea de frente; en esta guerra biológica los soldados son nuestros médicos, enfermeras y auxiliares. Hay que acatar las órdenes y quedarse en casa, lavarse las manos y desinfectar con alcohol, etc. Esta es la primera línea de contención, porque no hacer caso a estas medidas, provocará que el virus se expanda y ataque con virulencia la población. Esto conlleva el colapso de hospitales y todo lo que viene detrás... Es por eso necesario que tenemos que acatar las directrices y más que todo, quedarse en casa. Tenemos que ser la primera línea de contención de este virus. Otra medida que tiene que adoptar la ciudadanía es evitar acaparar alimentos y productos de higiene, porque todos merecemos afrontar este grave problema. Es hora de la solidaridad y hacer de cada uno de nosotros, seres más humanos.