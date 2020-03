Un antídoto contra la corrupción

Mucho se habla de la corrupción y el grave daño que causa a la sociedad. Hay un antídoto, empero, que contrarresta este grave mal. Se trata de los valores éticos y morales, que si se practican en casa, en el trabajo, en la escuela, en los servicios que se prestan, la corrupción se erradicaría por completo. La corrupción es un acto que se produce cuando las personas no tienen vergüenza, no tienen ética y no tienen moral. En pocas palabras, si queremos una sociedad trasparente y no corrupta, tenemos que fortalecer los valores éticos y morales y eso solo depende de cada hogar, de cada maestro, de cada persona… El mundo ha entrado en una metamorfosis a través de sus propios ciclos, muchos de ellos inexplicables, que llevan a la humanidad a una situación de desasosiego y sorpresas y lo único que hay que hacer es tener calma y la mente preparada para descifrar los mensajes para transformar el planeta en un lugar más unido, más tolerante, más humano… El combate a la corrupción no sirve de nada, si no se apuntalan los valores éticos y morales y es justo en este momento, cuando la sociedad está en casa, en familia, cuando hay que hacerlo. ¿De qué le sirven los millones a esos que aumentaron precios y se hicieron de grandes sumas de dinero a costas del Estado, si un virus, minúsculo e invisible al ojo humano, los tiene aterrorizados? Si de verdad queremos combatir la corrupción, es hora de utilizar el mejor antídoto: los valores éticos y morales.