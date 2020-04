Yerros o aciertos

En América, varios mandatarios han errado en sus estrategias para enfrentar la pandemia. Unos, empero, han tenido la capacidad de enderezar, pero no se sabe hasta ahora cómo terminará afectando lo que no hicieron con mayor anticipación. Es el caso de Estados Unidos, donde el coronavirus está golpeando con mucha fuerza. México apostó al tiempo y ahora se juega la vida de su población y sin estar preparados. Brasil, al igual que México, está a merced del virus y nadie sabe cuánto los va a golpear. En el caso de El Salvador, su presidente fue muy rápido con las medidas, pero en lo económico, le flaquea la estrategia, lo que puede causar un desborde social. Panamá no escapa a todas esas realidades y si bien se contemplan ayudas, estas tienen que ser sostenidas y con sentido estratégico. En ese sentido, el economista Rubén Lachman lo ha dicho muy bien: “El momento actual exige acciones de estabilización y de recuperación. La recuperación solo se logrará en el marco de una verdadera política económica de Estado que no existe. En cuanto a la estabilización, por el lado fiscal hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos… Por el lado monetario, sin banca central, la banca local podría inyectar dinero indirectamente, si deja de cobrar, solidariamente, asumiendo, hay que decirlo, una baja en sus utilidades netas. Total, en todo el país todos ganaremos menos. Pero el resultado será que habrá en el corto y mediano plazo más ingreso disponible para que vuelva a incrementarse la demanda, y podremos encaminarnos hacia una recuperación. Congelando por igual los pagos de los cientos de miles de acreedores, incluyendo, por supuesto, los intereses...”. ¡No hay que inventar la rueda!