Lecciones aprendidas

¿Qué es lo más importante? Una pregunta que quizás muchos se han hecho al atravesar por esta pandemia mundial llamada coronavirus. Pero más allá del razonamiento individual, la sociedad debe sacar una respuesta colectiva. Y son varias, pero simples: la salud, la familia, la solidaridad, la agricultura… No importa cuanta fortuna usted tenga, un virus invisible la desprecia como hoja seca, porque va por su vida, su familia; los bienes más preciado de cada persona. En pocas palabras, hay que priorizar las cosas en esa nueva sociedad que tenemos que levantar. Hay que darle las herramientas necesarias a nuestros médicos, enfermeras y auxiliares. Hay que potenciar a esos científicos que tenemos y que hoy demostraron cómo descifran el genoma de un microscópico enemigo; cómo inventan respiradores tan escasos en el mundo; cómo responden a la emergencia de la sociedad, pese a que han sido humillados, “porque en Panamá no hay talentos”. Los agricultores han respondido con firmeza y están allí surtiendo de alimentos: La carne, las verduras, los huevos, la leche… Son los verdaderos héroes de esta nación y que antes del virus los mirábamos con desprecio. La realidad es que hoy se demuestra qué es lo más importante y no hay duda de que cualquiera ha reflexionado cuánto había abandonado a su familia; cuánto se aprecia la ayuda de un vecino en momentos tan difíciles… El país debe levantarse con fuerza, porque la sociedad ha respondido, pero también tiene que reformular sus prioridades y volcarnos al apoyo de la ciencia y la salud, de los agricultores, de la educación, porque a la hora de las crisis, son los que sacan la cara por todos. ¿Seremos capaces?