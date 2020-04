El miedo para lucrar

No es uno, sino varios análisis de connotadas personalidades que advierten que detrás del coronavirus se implantó el miedo de la sociedad, para aprovechar la vulnerabilidad y sacar réditos económicos y políticos. Y presentan algunos ejemplos: al principio se regó la información de que se cuidaran de tomar ibuprofeno o aspirina, porque esto hacía más violento el coronavirus. Por el contrario, recomendaban que usaran paracetamol… La información pronto fue desmentida por la OMS y ya se descubrió que uno de los que propagó la “fake news” fue un inversionista de la bolsa que ha hecho una fortuna aprovechando las debilidades por el temor. ¿Y qué decir de los negocios al apuro? La triste historia de contrataciones millonarias so pretexto de la urgencia, donde evidentemente se ve la desproporción en los precios. El coronavirus, si bien ha recogido la humanidad y la ha vuelto más solidaria en su gran mayoría, en otros ha sacado la gula y la avaricia a su máximo esplendor. Es necesario frenar este asunto que ya resuena en los análisis de mucha gente, porque quizás el virus no sea tan macabro y más bien lo usan como chivo expiatorio para lucrar con el miedo. En pocas palabras, el verdadero virus son los alacranes humanos que se aprovechan de la vulnerabilidad de la sociedad para saquear las arcas del Estado y los Gobiernos para imponer su régimen de terror y vigilancia so pretexto de la seguridad nacional. ¡Así de simple!