Si hay algo en que los obreros y empleadores tienen que ponerse de acuerdo es en una verdadera modificación del Código de Trabajo. Los tiempos modernos han cambiado totalmente las condiciones en que se basaba la relación laboral empresa-trabajador. Ya no se trata de ocho horas diarias, 48 semanales. Se trata de trabajo en casa, cinco horas diarias, seis días a la semana… Se trata de labores que antes, cuando se creó el Código de Trabajo, eran sencillamente inimaginables. Y es que la tecnología y la revolución digital han cambiado todo. Un almacén que tiene que pagar seguridad, aire, local, electricidad, etc., le es muy difícil competir con una tienda “online” que vende los mismos productos, pero sin los mismos costos. Si no se flexibiliza el Código, lo que va a ocurrir es que en unos años los almacenes van a vender vía internet, tipo Amazon, pero desmejorando las condiciones laborales de los trabajadores. Otro ejemplo se basa en la relación laboral de las empresas turísticas, que están castigadas con un sobretiempo los domingos, solo porque el Código establece que ese día es de descanso. La realidad es que todo trabajador tiene un día de descanso y si ese día lo labora, tiene derecho a que se le pague el día y su sobretiempo, pero ¿por qué castigar a la empresa con ese sobretiempo los domingos? ¡Es un absurdo!, porque ya muchas empresas no cierran los domingos. La iglesia también tiene que asumir su liderazgo en este punto, porque de continuar con un código laboral que penalice el trabajo los domingos solo por una costumbre religiosa que no se ajusta a los tiempos, lo que se atenta no es contra la empresa, sino contra los propios trabajadores. ¡Así de simple!