Solidaridad igual para todos

Gobierno logró que los bancos extendieran una moratoria por siete meses, hasta diciembre, para los préstamos de consumo y los comerciales. Aunque la medida alivia, no menos cierto es que los bancos solo posponen los pagos e intereses a los prestatarios. En pocas palabras, hay un desprendimiento parcial, pero no del todo solidario como debe ser. Los bancos tienen razón al expresar que ellos deben seguir pagando los intereses a los depositantes y pagar la planilla de sus colaboradores. Sin embargo, aún los bancos tienen que demostrar verdadera solidaridad y en eso la Superintendencia de Bancos tiene que jugar el papel que corresponde, como lo hacen en otras partes del mundo. Antes del coronavirus, los bancos aumentaron las tasas de interés, aduciendo que esto era consecuencia por el aumento de las tasas de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero al comienzo del coronavirus, la Reserva Federal bajó a cero las tasas de interés y eso no se ha reflejado en los préstamos en Panamá. El segundo aspecto importante es lo que ocurre con los bonos que venden en la Bolsa de Valores de Panamá y cuya regulación la maneja la Superintendencia de Valores. Grandes bancos son emisores de bonos y hoy, muchos de ellos, tienen vencimientos y ahora solicitan que se les modifiquen los términos y condiciones, por efecto de la crisis económica por el coronavirus. En pocas palabras, estos bancos están pidiendo a los compradores de los bonos ser solidarios con ellos, cosa que no son ellos del todo con sus prestatarios. Tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Valores tienen que afrontar una medida en conjunto y que la solidaridad sea igual para todos, porque el coronavirus nos afecta la economía de todos. ¡Así de simple!