La justicia no es justicia cuando no hay imparcialidad. Desde que asumió el cargo, el procurador Eduardo Ulloa debió hacer los cambios necesarios para generar la confianza en el Ministerio Público, muy cuestionado por sus investigaciones selectivas, tal como lo demostró este diario en la investigación sobre la Procuraduría Paralela. Ulloa decidió ahora trasladar a la fiscal Zuleyka Moore hacia Panamá Oeste, con lo cual le quitó todo lo relacionado a las investigaciones de alto perfil. La misma fiscal debió renunciar, hace rato, porque como se demostró en los VarelaLeaks, formaba parte del combo de la Procuraduría Paralela. Este movimiento del procurador Ulloa le da una bonita oportunidad para retomar la confianza en las investigaciones que hace el Ministerio Público. Sin embargo, todavía el procurador Ulloa deberá romper con el círculo de fiscales que se prestaron para manipular investigaciones y aplicar medidas cautelares sin control. Panamá tiene que volver a tener una justicia eficaz, donde nadie tenga corona. La distorsión que hubo durante la administración de la señora Porcell ha sido un daño terrible para el país, porque mientras se perseguía a unos, se beneficiaba a otros. La rotación de fiscales es necesaria y la decisión del Procurador hay que aplaudirla, a sabiendas de las presiones que tuvo para que no lo hiciera. Es el paso correcto para sacar a Panamá de este laberinto de mafias que estrangulan el país. ¡Así de simple!