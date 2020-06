Disfrutar la vejez

Así como el país levanta rascacielos que nos enorgullece por el toque de orgullo que da a los panameños, el país también tiene que pensar en las jubilaciones para disfrutar. Dicen que la palabra jubilación viene de júbilo, pero, ¿eso es lo que significa en Panamá? Evidentemente no, porque nunca se incentivó el aporte al Seguro Social como un aporte para el retiro; por lo general la población lo entiende como aporte para su salud. Tampoco nadie sabe cuánto lleva acumulado para su jubilación, porque nadie informa, no hay reportes, al menos que usted pregunte. Todas esas cosas deben cambiar y la Caja de Seguro Social, en esa reingeniería por la que debe pasar, tendrá que salir fortalecida y como una institución más cercana a los cotizantes. Igualmente debe facilitar los trámites de cotización voluntaria que hoy son un tormento. Lo que no debe seguir es una institución como va, que literalmente es estrangulada por mafias, que la desangran todos los días. Necesitamos una Caja que trabaje con eficiencia, que sea ejemplo para el mundo y que quien cotiza lo haga para tener jubilación para disfrutar. Que se enorgullezca de que, a la hora de su retiro, tiene una jubilación digna para gozar su vejez. ¡Así de simple!