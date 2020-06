Dignificar al deportista

Los panameños son buenos deportistas. Lo han probado con creces y así lo demuestran los logros de Laffit Pincay Jr., Mariano Rivera, Irving Saladino, Romel Fernández o Roberto Durán, por mencionar algunos. Sin embargo, tristemente sus carreras tienen que hacerlas fuera del país, porque en Panamá, sus triunfos no les rinden para vivir. Lo que ocurre con los jugadores de fútbol o béisbol, es lamentable, porque no son bien remunerados. En el caso del fútbol, la situación es más dramática, porque los jugadores tienen salarios miserables que no les permiten sostener a sus familias. Se ve a muchos jugadores profesionales, manejando taxis o haciendo cualquier “camarón” para completar. La Federación Panameña de Fútbol recibe millonarias sumas de dinero, pero parece que ese dinero no llega a los jugadores. Para poder aumentar el rendimiento de nuestros atletas, hay que concentrarlos en su trabajo, que es el deporte al que se dedican. Países como China, Inglaterra o Estados Unidos, le dan de todo a los deportistas para que su mente esté concentrada en su carrera y no distraída con preocupaciones de qué van a comer sus hijos… Panamá tiene que cambiar la fórmula de cómo atiende a los deportistas, más cuando son personas que nos llenan de alegría, esperanza y, sobre todo, unen el país. Hay que atenderlos bien, para que rindan mejor. ¡Así de simple!