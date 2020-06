El primer año de Gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha sido quizás el más difícil de la era posinvasión. Llegó al poder con un escuálido triunfo y tropezó de inmediato con el “statu quo”, cuando su primera movida para cambiar la Constitución se estrelló contra quienes se mueven como pez en el agua con el actual sistema y alegan que la que tenemos “es la Constitución casi perfecta”. Cuando denunció los ascensos ilógicos que permitió que comisionados y subcomisionados se jubilaran con jugosos salarios, la tropa bajó la guardia y la matanza en la cárcel fue de espanto, amén de los crímenes en los barrios tipo sicariato. Sus dos primeras bajas ministeriales fueron el resultado. No había terminado de sacudirse el tema de seguridad, cuando el coronavirus apareció en China y aquí, las autoridades de Salud recomendaron que no había necesidad de suspender los carnavales y tampoco había por qué cerrar los aeropuertos ni fronteras. Y cuando el virus entró con fuerza, se recomendó no usar mascarillas… Sin duda, una fallida estrategia de salud. La construcción del hospital modular y la suspendida compra de ventiladores, escandalizó a la sociedad y esto sumó una campaña virulenta para desestabilizar a Cortizo. Si a esto se suma que las recaudaciones se han caído, aumentó el desempleo y el virus sigue más fuerte que nunca, sin duda que Cortizo ha enfrentado un año muy difícil. Está por inaugurar su segundo año y ha cambiado varios cuadros… La sociedad solo espera que estos cambios signifiquen que el país va a ver una luz en el horizonte, porque vencemos al coronavirus, recuperamos la economía y encaminamos a Panamá hacia el desarrollo. ¡Así de simple!