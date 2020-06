Recuperación del país

Muchas son las propuestas. Connotados economistas, empresarios, políticos y sociólogos, entre otros, se han lanzado con teorías sobre la reactivación económica. Muchos de sus puntos son válidos, pero su base se fundamenta en algo que no podrá ser. La nueva normalidad, como dicen, no será igual a marzo, justo antes de la pandemia. Y es esa la razón por la que cualquier plan debe arrancar por una estrategia novedosa. Ese plan debe estar centrado en un acuerdo nacional, que permita que todos remen hacia una misma meta. Y es que no se puede seguir con una banca cuyo objeto principal es solo lucrar; la nueva banca tiene que ser ante todo ética. No se puede avanzar con importadores que desprecian al productor nacional; tenemos que garantizar la seguridad alimentaria con productos nuestros. No puede avanzarse con una estrategia inmobiliaria que especula con los precios; tenemos que construir hogares a precios justo que no estrangulen a las familias… La estrategia económica parte de un replanteamiento de lo que se estaba haciendo, porque, si bien había crecimiento, también se acentuaba la desigualdad. El primer paso de este plan es el acuerdo nacional, porque, si no hay acuerdo, habrá imposición y esto lleva a un escenario peor. Los tiempos dicen que el país que mejor supere la pandemia será el que presente una estrategia coherente, unida e inteligente. Aquel país que genere confianza en su población. Aquel que anteponga los valores humanos sobre las ganancias. Especular, desestabilizar y hacer politiquería es dispararse a sí mismo. Hay que ponerse de acuerdo y generar los cambios. ¡Así de simple!