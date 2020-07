Acuerdo a lo sano

El caso Odebrecht tiene años de estar afectando la vida de los diversos países latinoamericanos. ¡Y no es para menos! Se trata de una trama de corrupción que involucró a funcionarios, políticos, periodistas, administradores de justicia, cuyo modus operandi fue siempre el mismo, independientemente del país. Por esta trama, varios expresidentes han parado en la cárcel, otros se han suicidado y otros exfuncionarios han aparecido muertos, con evidentes muestras de que alguien los silenció. Panamá no escapa a esa realidad. El problema es que la justicia ha sido selectiva y no se aplicaba a todos por igual. Hoy, empero, los planetas se empiezan a alinear y mientras la empresa que fomentó la trama de corrupción, Odebrecht ha hecho una purga, llegó a acuerdos de colaboración y ha establecido procesos internos muy estrictos para que esta situación no les vuelva a pasar, los beneficiados con sobornos han hecho todo lo contrario, porque dilatan procesos y manipulan la justicia para evitar el peso de la ley. Esta semana los hijos del expresidente Martinelli fueron apresados en Guatemala, requeridos por Estados Unidos por el supuesto blanqueo de capitales por 28 millones de dólares provenientes de Odebrecht. Paralelo a esto, el expresidente Varela es imputado por su supuesta implicación en esta trama corrupta. Al paso como se está moviendo el caso, ya es hora de que todos los involucrados en los sobornos -como ya lo hizo la empresa- lleguen a acuerdos con la justicia, devuelvan el dinero mal habido y cumplan la debida sanción establecida por ley, porque tarde o temprano los alcanza el brazo justiciero. Hay que ponerle un punto final a este asunto. ¡Así de simple!