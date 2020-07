El coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo. Son millones de contagiados y miles de muertos. Lo peor es que el final no se ve muy cerca, sobre todo en América Latina. Pero ¿por qué Panamá se ha convertido en el país con más casos nuevos, por número de habitantes? Por un endeble sistema de salud. Y es que mientras Costa Rica, que tiene una población casi igual que la de Panamá, los contagios con el coronavirus son muy bajos, porque basa su sistema de salud en la prevención, Panamá lo abandonó hace décadas y dedicó millones de dólares a la construcción de hospitales para cebar la corrupción. Si a esto se suma que se tomaron decisiones tardías en el cierre del aeropuerto, el uso de mascarilla y que vaticinaban que el virus no iba a llegar a Panamá, la pandemia nos reventó en la cara. Ahora, el problema ya está y lo que hay que hacer es enfrentarlo. ¿Cuánto tiempo? Es una decisión que debe tomar el equipo médico. Y ya no se trata de aceptar presiones de grupos o gremios. De lo que se trata es de vencer al coronavirus y asegurar que tengamos una población saludable. Con el número de infectados diarios versus la cantidad de pruebas que se hacen, todo parece indicar que tenemos un tercio de la población infectada. Cualquier medida tiene que tomarse con el apoyo de la población y en este momento no tiene sentido culpar a nadie, sino que toda la sociedad haga su parte en el control de la pandemia.

¡Así de simple!