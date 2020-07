La historia cuenta que, desde inicios de la República, los allegados al poder se hicieron con el botín del nuevo Estado. La práctica corrió con los años y se perfeccionó con amigos y empresarios. Es común escuchar los desmanes de los últimos Gobiernos que, incluso, a varios los han llevado a subir y bajar escaleras en las instancias judiciales. Hoy, La Estrella de Panamá saca a la luz uno de esos casos, en el que se demuestra cómo el expresidente Juan Carlos Varela movía sus hilos desde el poder para crear un negocio para sí y sus amigos. So pretexto de una inversión para el país, valiéndose del cargo, viajó y promovió y hasta propuso crear una zona especial para que el negocio floreciera. Como si fuera poco, las tierras las daba el Estado y a título gratuito para los “inversionistas”. Pero el caso de Varela es solo un ejemplo de lo que ha pasado con los diversos Gobiernos que han pasado por Panamá. La sociedad tiene que promover la purga de los partidos o el nacimiento de otros, con gente sana, con valores y que realmente busquen el bien común. En algunos países desarrollados, los ministros, senadores, miembros de la realeza mandan a sus hijos a las mismas escuelas que va la gente común. Son países donde el dinero que recaudan de los contribuyentes se invierte para tener buenos hospitales, buenas escuelas, buenas carreteras, buen transporte, etc., en lugar de parar en el bolsillo de los gobernantes. En Panamá, la sociedad tiene que empezar a tomarse los partidos políticos y sembrar el chip de que el Gobierno es para trabajar por el bien común, no para hacer negocios desde el poder. ¡Así de simple!