Los partidos políticos son los pilares de la democracia. Sin embargo, cuando un pilar que sostiene una casa se corroe; cuando ese pilar se convierte en casa de comejenes, no puede soportar la casa. Así pasa con la democracia, que constantemente se tiene que mirar sus pilares y cambiarlos o fumigarlos para que ni se corroan ni el comején los tome de casa. Es justo lo que pasa en Panamá y en los diversos países latinoamericanos. Los partidos políticos están corroídos, llenos de comején; se han convertido en albergues de gente inescrupulosa y sin valores y por eso es necesario darle un revolcón. Mucha gente se queja en redes y habla cuanta hierba sobre la corrupción. Esa gente es la que tiene que hacer el cambio, inscribiéndose en los partidos políticos y desde adentro, trabajar con ideas nuevas y contagiando a los demás miembros para que limpien ese pilar fundamental de la democracia. La corrupción no es el problema de Panamá; es solo un síntoma de la enfermedad. Lo que carece nuestra sociedad, la enfereded, la falta de valores, por eso se necesitan partidos políticos con ética, de manera que cuando lleguen al poder se trabaje por el bien común y no para usar el botín del Estado para beneficio propio. Ya basta de tanta habladuría en redes y empiecen a trabajar. Inscríbanse en los partidos y desde adentro comiencen la purga. Hasta ahora ningún movimiento político de afuera ha llegado al poder, porque aun con sus deficiencias, los partidos políticos siguen siendo los pilares de la democracia, pero se necesitan partidos políticos con ética y eso solo se logra participando en ellos. ¡Así de simple!